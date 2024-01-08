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Овечкин вышел на чистое 44 место по количеству проведённых матчей в истории НХЛ

Овечкин вышел на чистое 44 место по количеству проведённых матчей в истории НХЛ
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В эти минуты в Вашингтоне проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Лос-Анджелес Кингз».

На данный момент завершился второй период, счёт в матче 2:2.

Для российского капитана «столичных» Александра Овечкина этот матч стал 1385-м в карьере в НХЛ. Он вышел на чистое 44 место по количеству проведённых матчей в истории лиги, обойдя Ларри Робинсона (1384).

На данный момент Овечкин лучший по этому показателю среди россиян. Второе место принадлежит Алексею Ковалёву (1316).

Отметим, что лидером всех времён по количеству сыгранных матчей в истории сильнейшей лиги мира является Патрик Марло (1779).

НХЛ - регулярный чемпионат
07 января 2024, воскресенье. 23:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
3-й период
2 : 3
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
1:0 Дауд (Обе-Кюбель, Карлсон) – 24:22     1:1 Кемпе (Даути, Копитар) – 27:12 (pp)     1:2 Фиала (Дано, Андерсон) – 33:02     2:2 Строум (Овечкин, Пасиоретти) – 35:35     2:3 Фиала (Байфилд) – 41:01 (pp)    

В нынешнем сезоне, без учёта этого матча, на счету Овечкина 25 (8+17) очков в 37 играх.

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