Зайцев забросил вторую шайбу в сезоне, поразив ворота «Калгари»

В эти минуты в Чикаго проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Чикаго Блэкхоукс» принимает «Калгари Флэймз».

На данный момент позади два периода, счёт 3:2 в пользу хозяев.

Третью шайбу в составе «Блэкхоукс» забросил российский защитник Никита Зайцев, мощным броском поразив ворота чешского голкипера Даниэля Владаржа. Для Зайцева этот гол стал вторым в нынешнем сезоне.

«Чемпионат» предлагает посмотреть виде шайбы российского хоккеиста:

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Всего в текущем регулярном чемпионате на счету Зайцева, с учётом этой игры, 6 (2+4) очков в 22 матчах.

Это первая встреча между этими соперниками в нынешнем сезоне.