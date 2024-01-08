Зайцев забросил вторую шайбу в сезоне, поразив ворота «Калгари»
Поделиться
В эти минуты в Чикаго проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Чикаго Блэкхоукс» принимает «Калгари Флэймз».
На данный момент позади два периода, счёт 3:2 в пользу хозяев.
Третью шайбу в составе «Блэкхоукс» забросил российский защитник Никита Зайцев, мощным броском поразив ворота чешского голкипера Даниэля Владаржа. Для Зайцева этот гол стал вторым в нынешнем сезоне.
«Чемпионат» предлагает посмотреть виде шайбы российского хоккеиста:
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
Всего в текущем регулярном чемпионате на счету Зайцева, с учётом этой игры, 6 (2+4) очков в 22 матчах.
НХЛ - регулярный чемпионат
07 января 2024, воскресенье. 23:00 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
3-й период
3 : 2
Калгари Флэймз
Калгари
1:0 Блэквелл (Тинорди, Мёрфи) – 04:32 1:1 Кадри (Ханифин, Поспишил) – 13:12 1:2 Манджапане – 23:26 (pp) 2:2 Курашев (Дикинсон, Власик) – 32:09 3:2 Зайцев (Блэквелл, Тинорди) – 34:49
Это первая встреча между этими соперниками в нынешнем сезоне.
Комментарии
- 8 января 2024
-
00:59
-
00:54
- 7 января 2024
-
23:56
-
23:50
-
23:31
-
23:11
-
22:54
-
22:39
-
22:24
-
22:20
-
22:06
-
21:55
-
21:37
-
21:30
-
21:18
-
21:12
-
21:04
-
21:02
-
20:58
-
20:54
-
20:49
-
20:44
-
20:40
-
20:34
-
20:29
-
20:26
-
20:23
-
20:18
-
20:16
-
20:11
-
20:06
-
20:02
-
19:50
-
19:38
-
19:30
Партнерский контент