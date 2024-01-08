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Зайцев забросил вторую шайбу в сезоне, поразив ворота «Калгари»

Зайцев забросил вторую шайбу в сезоне, поразив ворота «Калгари»
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В эти минуты в Чикаго проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Чикаго Блэкхоукс» принимает «Калгари Флэймз».

На данный момент позади два периода, счёт 3:2 в пользу хозяев.

Третью шайбу в составе «Блэкхоукс» забросил российский защитник Никита Зайцев, мощным броском поразив ворота чешского голкипера Даниэля Владаржа. Для Зайцева этот гол стал вторым в нынешнем сезоне.

«Чемпионат» предлагает посмотреть виде шайбы российского хоккеиста:

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Всего в текущем регулярном чемпионате на счету Зайцева, с учётом этой игры, 6 (2+4) очков в 22 матчах.

НХЛ - регулярный чемпионат
07 января 2024, воскресенье. 23:00 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
3-й период
3 : 2
Калгари Флэймз
Калгари
1:0 Блэквелл (Тинорди, Мёрфи) – 04:32     1:1 Кадри (Ханифин, Поспишил) – 13:12     1:2 Манджапане – 23:26 (pp)     2:2 Курашев (Дикинсон, Власик) – 32:09     3:2 Зайцев (Блэквелл, Тинорди) – 34:49    

Это первая встреча между этими соперниками в нынешнем сезоне.

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