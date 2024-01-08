Тренер «Металлурга» Разин прокомментировал победу команды в матче со СКА

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин прокомментировал победу своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с петербургским СКА (2:1 ОТ).

«Игра должна была понравиться болельщикам. Нам больше повезло, выиграли. Второй период сложился не очень удачно: много играли в обороне, провели четыре хорошие контратаки, но они не закончились даже бросками в створ. Зато в третьем периоде сыграли правильно, в овертайме победили.

Михаил Грасс последние три игры выходит 13-м нападающим. В домашнем матче он вышел на последние 10 секунд. Пропустил всю прошлую игру. В этом матче решил его поставить в первом периоде, но было видно, что он зажат. То, что он потом не появился на льду, не связано с удалением. Я, наоборот, его поддержал, ничего страшного там не было», — приводит слова Разина официальный сайт КХЛ.