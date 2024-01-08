Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Тренер «Металлурга» Разин прокомментировал победу команды в матче со СКА

Тренер «Металлурга» Разин прокомментировал победу команды в матче со СКА
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин прокомментировал победу своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с петербургским СКА (2:1 ОТ).

«Игра должна была понравиться болельщикам. Нам больше повезло, выиграли. Второй период сложился не очень удачно: много играли в обороне, провели четыре хорошие контратаки, но они не закончились даже бросками в створ. Зато в третьем периоде сыграли правильно, в овертайме победили.

Михаил Грасс последние три игры выходит 13-м нападающим. В домашнем матче он вышел на последние 10 секунд. Пропустил всю прошлую игру. В этом матче решил его поставить в первом периоде, но было видно, что он зажат. То, что он потом не появился на льду, не связано с удалением. Я, наоборот, его поддержал, ничего страшного там не было», — приводит слова Разина официальный сайт КХЛ.

Материалы по теме
Видео
Гол Гераськина в овертайме принёс «Металлургу» победу над СКА на выезде
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android