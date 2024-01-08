Передача Овечкина помогла «Вашингтону» обыграть «Кингз»

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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Лос-Анджелес Кингз». Встреча прошла в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 4:3.

В составе «Вашингтона» забивали Ник Дауд, Дилан Строум, Николя Обе-Кюбель и Джон Карлсон. Российский форвард Александр Овечкин отметился результативной передачей. Российский нападающий Евгений Кузнецов завершил матч с коэффициентом полезности «-1».

В составе «Кингз» отличились Адриан Кемпе и Кевин Фиала (дважды). Защитник Владислав Гавриков завершил матч с коэффициентом полезности «-2».

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

В следующем матче «Вашингтон» встретится с «Сиэтл Кракен», а «Кингз» проведёт матч с «Тампа-Бэй Лайтнинг».