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Передача Овечкина помогла «Вашингтону» обыграть «Кингз»

Передача Овечкина помогла «Вашингтону» обыграть «Кингз»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Лос-Анджелес Кингз». Встреча прошла в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 4:3.

В составе «Вашингтона» забивали Ник Дауд, Дилан Строум, Николя Обе-Кюбель и Джон Карлсон. Российский форвард Александр Овечкин отметился результативной передачей. Российский нападающий Евгений Кузнецов завершил матч с коэффициентом полезности «-1».

В составе «Кингз» отличились Адриан Кемпе и Кевин Фиала (дважды). Защитник Владислав Гавриков завершил матч с коэффициентом полезности «-2».

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

В следующем матче «Вашингтон» встретится с «Сиэтл Кракен», а «Кингз» проведёт матч с «Тампа-Бэй Лайтнинг».

НХЛ - регулярный чемпионат
07 января 2024, воскресенье. 23:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
4 : 3
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
1:0 Дауд (Обе-Кюбель, Карлсон) – 24:22     1:1 Кемпе (Даути, Копитар) – 27:12 (pp)     1:2 Фиала (Дано, Андерсон) – 33:02     2:2 Строум (Овечкин, Пасиоретти) – 35:35     2:3 Фиала (Байфилд) – 41:01 (pp)     3:3 Обе-Кюбель (Дауд) – 48:36     4:3 Карлсон (Маленстин, Обе-Кюбель) – 59:07    
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