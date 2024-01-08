Передача Овечкина помогла «Вашингтону» обыграть «Кингз»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Лос-Анджелес Кингз». Встреча прошла в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 4:3.
В составе «Вашингтона» забивали Ник Дауд, Дилан Строум, Николя Обе-Кюбель и Джон Карлсон. Российский форвард Александр Овечкин отметился результативной передачей. Российский нападающий Евгений Кузнецов завершил матч с коэффициентом полезности «-1».
В составе «Кингз» отличились Адриан Кемпе и Кевин Фиала (дважды). Защитник Владислав Гавриков завершил матч с коэффициентом полезности «-2».
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.
В следующем матче «Вашингтон» встретится с «Сиэтл Кракен», а «Кингз» проведёт матч с «Тампа-Бэй Лайтнинг».
- 8 января 2024
-
02:07
-
01:43
-
01:38
-
01:35
-
00:59
-
00:54
- 7 января 2024
-
23:56
-
23:50
-
23:31
-
23:11
-
22:54
-
22:39
-
22:24
-
22:20
-
22:06
-
21:55
-
21:37
-
21:30
-
21:18
-
21:12
-
21:04
-
21:02
-
20:58
-
20:54
-
20:49
-
20:44
-
20:40
-
20:34
-
20:29
-
20:26
-
20:23
-
20:18
-
20:16
-
20:11
-
20:06