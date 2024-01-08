Джон Карлсон сравнялся с Сергеем Гончаром по голам за «Вашингтон»

Защитник «Вашингтон Кэпиталз» Джон Карлсон забил гол в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Лос-Анджелес Кингз» (4:3).
Для Карлсона эта шайба стала 144-й за карьеру в клубе и лиге. Американский хоккеист сравнялся с россиянином Сергеем Гончаром (144) по голам за «Вашингтон».
Клубный снайперский рекорд среди игроков обороны принадлежит Кевину Хэтчеру, на счету которого 149 шайб за «Кэпиталз». В пятёрку лучших также входят Майк Грин и Калле Юханссон (по 113).
В нынешнем сезоне НХЛ Карлсон принял участие в 38 матчах регулярного чемпионата, в которых записал в свой актив три гола и 20 результативных передач при среднем коэффициенте полезности «+1».
На данный момент «Вашингтон» занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции, записав в свой актив 44 очка. В следующем матче «Вашингтон» встретится с «Сиэтл Кракен». Матч состоится 12 января.
- 8 января 2024
-
02:44
-
02:07
-
01:43
-
01:38
-
01:35
-
00:59
-
00:54
- 7 января 2024
-
23:56
-
23:50
-
23:31
-
23:11
-
22:54
-
22:39
-
22:24
-
22:20
-
22:06
-
21:55
-
21:37
-
21:30
-
21:18
-
21:12
-
21:04
-
21:02
-
20:58
-
20:54
-
20:49
-
20:44
-
20:40
-
20:34
-
20:29
-
20:26
-
20:23
-
20:18
-
20:16
-
20:11