Джон Карлсон сравнялся с Сергеем Гончаром по голам за «Вашингтон»

Защитник «Вашингтон Кэпиталз» Джон Карлсон забил гол в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Лос-Анджелес Кингз» (4:3).

Для Карлсона эта шайба стала 144-й за карьеру в клубе и лиге. Американский хоккеист сравнялся с россиянином Сергеем Гончаром (144) по голам за «Вашингтон».

Клубный снайперский рекорд среди игроков обороны принадлежит Кевину Хэтчеру, на счету которого 149 шайб за «Кэпиталз». В пятёрку лучших также входят Майк Грин и Калле Юханссон (по 113).

В нынешнем сезоне НХЛ Карлсон принял участие в 38 матчах регулярного чемпионата, в которых записал в свой актив три гола и 20 результативных передач при среднем коэффициенте полезности «+1».

На данный момент «Вашингтон» занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции, записав в свой актив 44 очка. В следующем матче «Вашингтон» встретится с «Сиэтл Кракен». Матч состоится 12 января.