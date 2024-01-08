Строум: такой парень, как Овечкин, знает правила игры в нападении
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Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Дилан Строум прокомментировал победу команд в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Лос-Анджелес Кингз» (4:3).
«Мы охотились за шайбами, имели 5 или 6 хороших моментов в третьем периоде и не сдавались. Да, учитывая то, как шли дела, и если тренер дает тебе дополнительную смену, ты пытаешься воспользоваться этим и попытаться выйти и что-то сделать. А когда играешь с таким парнем, как Овечкин, он знает правила игры в нападении, и я поразил открытые ворота. Это была отличная игра», — приводит слова Строума The Hockey News.
Отметим, в этой встрече Строум стал автором одной заброшенной шайбы. Результативными передачами отметились российский нападающий Александр Овечкин и Макс Пасиоретти.
НХЛ - регулярный чемпионат
07 января 2024, воскресенье. 23:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
4 : 3
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
1:0 Дауд (Обе-Кюбель, Карлсон) – 24:22 1:1 Кемпе (Даути, Копитар) – 27:12 (pp) 1:2 Фиала (Дано, Андерсон) – 33:02 2:2 Строум (Овечкин, Пасиоретти) – 35:35 2:3 Фиала (Байфилд) – 41:01 (pp) 3:3 Обе-Кюбель (Дауд) – 48:36 4:3 Карлсон (Маленстин, Обе-Кюбель) – 59:07
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