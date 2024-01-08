Строум: такой парень, как Овечкин, знает правила игры в нападении

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Дилан Строум прокомментировал победу команд в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Лос-Анджелес Кингз» (4:3).

«Мы охотились за шайбами, имели 5 или 6 хороших моментов в третьем периоде и не сдавались. Да, учитывая то, как шли дела, и если тренер дает тебе дополнительную смену, ты пытаешься воспользоваться этим и попытаться выйти и что-то сделать. А когда играешь с таким парнем, как Овечкин, он знает правила игры в нападении, и я поразил открытые ворота. Это была отличная игра», — приводит слова Строума The Hockey News.

Отметим, в этой встрече Строум стал автором одной заброшенной шайбы. Результативными передачами отметились российский нападающий Александр Овечкин и Макс Пасиоретти.