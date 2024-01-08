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Наместников забросил пятую шайбу в сезоне в матче с «Койотс»

Наместников забросил пятую шайбу в сезоне в матче с «Койотс»
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В эти минуты в Темпе проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Аризона Койотс» принимает «Виннипег Джетс».

На данный момент начался третий период, счёт в матче 3:1 в пользу гостей.

Первую шайбу «Джетс» в этой встрече забросил российский нападающий Владислав Наместников. Для него этот гол стал пятым в сезоне.

«Чемпионат» предлагает посмотреть видео юбилейной шайбы российского форварда:

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Всего в нынешнем сезоне на счету Наместникова, с учётом этой игры, 23 (5+18) очка в 36 играх.

НХЛ - регулярный чемпионат
08 января 2024, понедельник. 03:00 МСК
Аризона Койотс
Глендейл
Окончен
2 : 6
Виннипег Джетс
Виннипег
0:1 Наместников – 17:16     0:2 Элерс (Сэмберг, Шмидт) – 23:53     1:2 Шмальц (Келлер, Дермотт) – 28:10     1:3 Перфетти – 34:04     1:4 Шайфли (Элерс) – 45:11     2:4 Гюнтер – 52:33     2:5 Шайфли (Виларди) – 58:08     2:6 Лаури (Нидеррайтер, Эпплтон) – 59:11    

Это уже третья игра между этими соперниками в текущем регулярном чемпионате. В первых двух победу праздновал «Виннипег».

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