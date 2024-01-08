Наместников забросил пятую шайбу в сезоне в матче с «Койотс»

В эти минуты в Темпе проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Аризона Койотс» принимает «Виннипег Джетс».

На данный момент начался третий период, счёт в матче 3:1 в пользу гостей.

Первую шайбу «Джетс» в этой встрече забросил российский нападающий Владислав Наместников. Для него этот гол стал пятым в сезоне.

«Чемпионат» предлагает посмотреть видео юбилейной шайбы российского форварда:

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Всего в нынешнем сезоне на счету Наместникова, с учётом этой игры, 23 (5+18) очка в 36 играх.

Это уже третья игра между этими соперниками в текущем регулярном чемпионате. В первых двух победу праздновал «Виннипег».