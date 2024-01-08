Наместников забросил пятую шайбу в сезоне в матче с «Койотс»
Поделиться
В эти минуты в Темпе проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Аризона Койотс» принимает «Виннипег Джетс».
На данный момент начался третий период, счёт в матче 3:1 в пользу гостей.
Первую шайбу «Джетс» в этой встрече забросил российский нападающий Владислав Наместников. Для него этот гол стал пятым в сезоне.
«Чемпионат» предлагает посмотреть видео юбилейной шайбы российского форварда:
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
Всего в нынешнем сезоне на счету Наместникова, с учётом этой игры, 23 (5+18) очка в 36 играх.
НХЛ - регулярный чемпионат
08 января 2024, понедельник. 03:00 МСК
Аризона Койотс
Глендейл
Окончен
2 : 6
Виннипег Джетс
Виннипег
0:1 Наместников – 17:16 0:2 Элерс (Сэмберг, Шмидт) – 23:53 1:2 Шмальц (Келлер, Дермотт) – 28:10 1:3 Перфетти – 34:04 1:4 Шайфли (Элерс) – 45:11 2:4 Гюнтер – 52:33 2:5 Шайфли (Виларди) – 58:08 2:6 Лаури (Нидеррайтер, Эпплтон) – 59:11
Это уже третья игра между этими соперниками в текущем регулярном чемпионате. В первых двух победу праздновал «Виннипег».
Комментарии
- 8 января 2024
-
05:39
-
05:31
-
05:08
-
04:40
-
02:44
-
02:07
-
01:43
-
01:38
-
01:35
-
00:59
-
00:54
- 7 января 2024
-
23:56
-
23:50
-
23:31
-
23:11
-
22:54
-
22:39
-
22:24
-
22:20
-
22:06
-
21:55
-
21:37
-
21:30
-
21:18
-
21:12
-
21:04
-
21:02
-
20:58
-
20:54
-
20:49
-
20:44
-
20:40
-
20:34
-
20:29
-
20:26
Партнерский контент