Все результаты игрового дня НХЛ 8 января
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Сегодня, 8 января, в Национальной хоккейной лиге прошёл очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами состоявшихся игр.
НХЛ - регулярный чемпионат
07 января 2024, воскресенье. 23:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
4 : 3
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
1:0 Дауд (Обе-Кюбель, Карлсон) – 24:22 1:1 Кемпе (Даути, Копитар) – 27:12 (pp) 1:2 Фиала (Дано, Андерсон) – 33:02 2:2 Строум (Овечкин, Пасиоретти) – 35:35 2:3 Фиала (Байфилд) – 41:01 (pp) 3:3 Обе-Кюбель (Дауд) – 48:36 4:3 Карлсон (Маленстин, Обе-Кюбель) – 59:07
НХЛ - регулярный чемпионат
07 января 2024, воскресенье. 23:00 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
4 : 3
Калгари Флэймз
Калгари
1:0 Блэквелл (Тинорди, Мёрфи) – 04:32 1:1 Кадри (Ханифин, Поспишил) – 13:12 1:2 Манджапане – 23:26 (pp) 2:2 Курашев (Дикинсон, Власик) – 32:09 3:2 Зайцев (Блэквелл, Тинорди) – 34:49 4:2 Блэквелл (Сэнфорд, Зайцев) – 54:37 (pp) 4:3 Кадри (Юбердо, Андерссон) – 55:19
НХЛ - регулярный чемпионат
08 января 2024, понедельник. 03:00 МСК
Аризона Койотс
Глендейл
Окончен
2 : 6
Виннипег Джетс
Виннипег
0:1 Наместников – 17:16 0:2 Элерс (Сэмберг, Шмидт) – 23:53 1:2 Шмальц (Келлер, Дермотт) – 28:10 1:3 Перфетти – 34:04 1:4 Шайфли (Элерс) – 45:11 2:4 Гюнтер – 52:33 2:5 Шайфли (Виларди) – 58:08 2:6 Лаури (Нидеррайтер, Эпплтон) – 59:11
НХЛ - регулярный чемпионат
08 января 2024, понедельник. 04:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Окончен
2 : 3
Детройт Ред Уингз
Детройт
1:0 Зеграс (Терри, Хенрик) – 00:20 1:1 Ларкин (Перрон, Гостисбер) – 11:10 (pp) 1:2 Велено (Копп, Шьяро) – 22:20 2:2 Зеграс (Фаулер, Драйсдейл) – 43:55 2:3 Расмуссен (Зайдер, Рэймонд) – 58:53
На данный момент Восточную конференцию Национальной хоккейной лиги возглавляет «Нью-Йорк Рейнджерс» с 54 очками в активе после 38 встреч. На Западе первую строчку турнирной таблицы после сегодняшней победы занимает «Виннипег Джетс» с 56 баллами после 39 матчей.
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