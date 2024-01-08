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Овечкин провёл 20-й матч без бросков в створ в матчах регулярных чемпионатов НХЛ

Овечкин провёл 20-й матч без бросков в створ в матчах регулярных чемпионатов НХЛ
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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин не отметился бросками в створ ворот в победном матче с «Лос-Анджелес Кингз» (4:3).

Таким образом, Овечкин провёл свой 20-й матч без бросков в створ в регулярках НХЛ. В текущем сезоне это уже третий матч россиянина без бросков. Этот результат является повторением личного антирекорда, который Овечкин установил в сезоне-2016/2017 и повторил в сезоне-2017/2018.

В матче с «Кингз» Александр Овечкин отметился результативной передачей и продлил результативную серию до пяти матчей.

Всего за карьеру в НХЛ на счету россиянина 1385 матчей, в которых он забросил 830 шайб и сделал 681 результативную передачу при среднем коэффициенте полезности «+56».

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