Защитник «Чикаго»: никто в команде не сможет выйти на лёд и сыграть как Коннор Бедард

Защитник «Чикаго» Коннор Мёрфи высказался о большом количестве травмированных в команде и заявил, что невозможно будет заменить 18-летнего нападающего Коннора Бедарда, получившего перелом челюсти.

«Я не думаю, что возможно без потерь заменить этих ребят, потому что они имеют очень высокий уровень мастерства, они наши лидеры. Никто в команде не сможет выйти на лёд и сыграть так же, как Коннор Бедард. Однако каждый должен показать свои сильные стороны. Если все будут стараться и играть на максимуме, то мы будем иметь шансы на победу в матчах», — цитирует Мёрфи пресс-служба клуба.

В нынешнем регулярном чемпионате НХЛ на счету молодого нападающего 39 матчей, в которых он забросил 15 шайб и отдал 18 результативных передач, набрав в общей сложности 33 очка.