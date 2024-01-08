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Быков — о членстве ФХР в ИИХФ: мы не должны отделяться от мировой спортивной семьи

Быков — о членстве ФХР в ИИХФ: мы не должны отделяться от мировой спортивной семьи
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Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков считает, что Федерации хоккея России не стоит выходить из состава Международной федерации хоккея. На данный момент ИИХФ отстранила сборные России и Беларуси от международных соревнований.

«Не думаю, что нам следует отделяться от мировой спортивной семьи, хоть и переживаем непростые времена! Мы не устанавливали бойкот по участию наших атлетов в международных стартах! Настанет момент, и наши спортсмены вновь будут удивлять, радовать и восхищать фанатов всего мира!» — цитирует Быкова Sport24.

Ранее МОК допустил россиян и белорусов к участию в ОИ-2024 в нейтральном статусе. Однако предстоящий чемпионат мира — 2024 российская и белорусская сборные вновь пропустят. Ранее президент ИИХФ Люк Тардиф заявил, что решение о продлении дисквалификации будет принято 12–13 февраля 2024 года.

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