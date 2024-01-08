Быков — о членстве ФХР в ИИХФ: мы не должны отделяться от мировой спортивной семьи

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков считает, что Федерации хоккея России не стоит выходить из состава Международной федерации хоккея. На данный момент ИИХФ отстранила сборные России и Беларуси от международных соревнований.

«Не думаю, что нам следует отделяться от мировой спортивной семьи, хоть и переживаем непростые времена! Мы не устанавливали бойкот по участию наших атлетов в международных стартах! Настанет момент, и наши спортсмены вновь будут удивлять, радовать и восхищать фанатов всего мира!» — цитирует Быкова Sport24.

Ранее МОК допустил россиян и белорусов к участию в ОИ-2024 в нейтральном статусе. Однако предстоящий чемпионат мира — 2024 российская и белорусская сборные вновь пропустят. Ранее президент ИИХФ Люк Тардиф заявил, что решение о продлении дисквалификации будет принято 12–13 февраля 2024 года.