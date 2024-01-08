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Гераськин рассказал, что делает «Авангард» топ-клубом

Гераськин рассказал, что делает «Авангард» топ-клубом
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Нападающий «Металлурга» Игорь Гераськин рассказал, почему «Авангард» можно считать топ-клубом КХЛ. Форвард начинал текущий сезон в составе омского клуба и был обменян в конце декабря.

«Ко мне везде относились прекрасно. Хорошие люди работают и в «Авангарде», и в «Металлурге». Везде отлично. Что делает «Авангард» топ-клубом? Организация — всё на высшем уровне. Задачи всегда самые высокие — это то, что делает топ-клуб топ-клубом. Этим такие клубы отличаются от других. Чему успел научиться в «Авангарде»? Давайте скажем так — всему понемножку», — сказал Гераськин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

Полную версию эксклюзивного интервью с Игорем Гераськиным читайте на «Чемпионате»:
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