Плющев — о КХЛ: когда-то наш хоккей был мировой империей, сегодня — маленькая матрёшка

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев заявил, что людям, управляющим КХЛ, нужно перестать брать пример с НХЛ, и назвал отечественную лигу «маленькой матрёшкой», которая находится внутри главной хоккейной лиги Северной Америки.

«Моё главное пожелание – прекратить делать философскую ошибку и во всём брать пример с НХЛ. Сейчас живём по принципу матрёшки: есть большая НХЛ, а внутри – маленькие лиги, КХЛ, шведская, швейцарская, финская и так далее. Когда-то наш хоккей был мировой империей, такой же, как НХЛ. А сегодня – маленькая матрёшка. И не факт, что наш номер внутри главной матрёшки, НХЛ, — второй; может, и ниже», — цитирует Плющева Russia-Hockey.ru.

Ранее Плющев заявлял, что отсутствие международных матчей отрицательно влияет на уровень отечественного хоккея, и назвал судейство слабым звеном в КХЛ по итогам 2023 года.