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Три очка Коршкова помогли «Амуру» обыграть «Сибирь» в матче прямых конкурентов за плей-офф

Три очка Коршкова помогли «Амуру» обыграть «Сибирь» в матче прямых конкурентов за плей-офф
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В Хабаровске на стадионе «Платинум-Арена» прошёл очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Амуром» и «Сибирью». Уверенную победу в матче одержали хабаровчане со счётом 4:0.

Фонбет Чемпионат КХЛ
08 января 2024, понедельник. 10:00 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
4 : 0
Сибирь
Новосибирская область
1:0 Бочаров (Коршков) – 14:21 (5x5)     2:0 Коршков (Бочаров) – 32:20 (5x4)     3:0 Грачёв (Коршков, Мищенко) – 39:44 (5x4)     4:0 Слепец (Грачёв, Балдаев) – 56:14 (en)    

«Амур» открыл счёт в матче на 15-й минуте, когда гол забил Станислав Бочаров, которому ассистировали Егор Коршков и Иван Мищенко. Хабаровчанам удалось упрочить своё преимущество во втором периоде. Сначала гол забил Егор Коршков с передачи Станислава Бочарова, а затем третью шайбу хабаровчан забросил Евгений Грачёв с передач Егора Коршкова и Ивана Мищенко. Гол в пустые ворота забил Кирилл Слепец.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

«Амур» сократил отставание от «Сибири» до одного очка при игре в запасе. Заключительный матч в сезоне между командами состоится 2 февраля в Новосибирске.

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