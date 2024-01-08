Три очка Коршкова помогли «Амуру» обыграть «Сибирь» в матче прямых конкурентов за плей-офф

В Хабаровске на стадионе «Платинум-Арена» прошёл очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Амуром» и «Сибирью». Уверенную победу в матче одержали хабаровчане со счётом 4:0.

«Амур» открыл счёт в матче на 15-й минуте, когда гол забил Станислав Бочаров, которому ассистировали Егор Коршков и Иван Мищенко. Хабаровчанам удалось упрочить своё преимущество во втором периоде. Сначала гол забил Егор Коршков с передачи Станислава Бочарова, а затем третью шайбу хабаровчан забросил Евгений Грачёв с передач Егора Коршкова и Ивана Мищенко. Гол в пустые ворота забил Кирилл Слепец.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

«Амур» сократил отставание от «Сибири» до одного очка при игре в запасе. Заключительный матч в сезоне между командами состоится 2 февраля в Новосибирске.