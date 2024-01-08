Дублем в матче с «Адмиралом» (2:1 ОТ) отметился нападающий «Авангарда» Рид Буше, забросивший победную шайбу в овертайме. Теперь на счету лучшего снайпера КХЛ текущего сезона стало 34 гола. В запасе у Рида остаётся 21 матч, чтобы превзойти снайперский рекорд Сергея Мозякина по голам в регулярке КХЛ. В сезоне-2016/2017 российский форвард забросил 48 шайб.

«Чемпионат» предлагает пройти опрос: «Сможет ли Рид Буше побить снайперский рекорд Сергея Мозякина в КХЛ?»

В прошлом матче с «Ладой» (5:3) Буше установил новый снайперский рекорд «Авангарда». Предыдущий рекорд принадлежал Буше (сезон-2022/2023) и Роману Червенке (сезон-2010/2011) — 31 шайба в регулярке.

Благодаря этой победе «Авангард» закрепился на втором месте в таблице Восточной конференции КХЛ, отставая от лидирующего «Металлурга» на три очка.