Генменеджер «Ак Барса»: судя по здоровью, Радулов готов играть ещё два-три года

Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин рассказал о ходе переговоров по новому контракту с нападающим Александром Радуловым и заявил, что здоровья у 37-летнего форварда хватит ещё на два-три сезона выступлений в КХЛ. Контракт Радулова с казанским клубом действует до 30 апреля.

«Диалог не заканчивался, он идёт постоянно. Бывали какие-то моменты: у него ребёнок родился, и переговоры останавливались, бывали какие-то финансовые пожелания сторон. Мы не торопимся, всё должно вкупе прийти, чтобы мы подписали это соглашение. Посмотрим, как пройдёт сезон, у обеих сторон есть и положительные, и отрицательные моменты. Что касается информации о завершении карьеры, судя по его здоровью, он готов играть ещё два-три года», — цитирует Валиуллина пресс-служба клуба.

В нынешнем регулярном сезоне Континентальной хоккейной лиги Радулов сыграл 41 матч, забросил 10 шайб и отдал 19 результативных передач, набрав в общей сложности 29 очков. Александр — второй бомбардир «Ак Барса» в текущем сезоне после Вадима Шипачёва.