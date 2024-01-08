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Андрей Назаров предложил провести матчи сборной России в Дубае

Андрей Назаров предложил провести матчи сборной России в Дубае
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Известный тренер Андрей Назаров предложил провести матчи сборной России в Дубае. Ранее президент ФХР Владислав Третьяк назвал города, где в мае пройдут матчи сборной России с Казахстаном и Беларусью.

«Идея приехать с матчами сборной России в Астану, Минск, Тулу и Омск хорошая, как всегда, мы видим правильный ход от руководства ФХР. На мой взгляд, здорово было бы в этот список добавить ещё и Дубай. Думаю, никто не будет против: инфраструктура готовая, проблем с логистикой не возникнет. Всем такие поездки только в плюс. В Дубае отдыхает и проживает много россиян, белорусов и казахстанцев, а на хоккейные матчи прилетит ещё больше людей. Трибуны будут полные, а у популярных артистов, недавно эмигрировавших в ОАЭ и выступающих в Дубае, моментально появится конкуренция, что всегда хорошо. С посещаемостью хоккейных матчей в Дубае проблем точно не возникнет», – сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

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