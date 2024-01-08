«Игрок СКА споткнулся о свою клюшку». Вайсфельд — об инциденте перед голом «Металлурга»

Известный функционер и эксперт, а в прошлом хоккейный арбитр Леонид Вайсфельд оценил спорный победный гол в овертайме в ворота СКА нападающего «Металлурга» Игоря Гераськина. Голу предшествовал контакт Гераськина с защитником СКА Артёмом Сергеевым, вследствие которого игрок обороны санкт-петербургского клуба оказался на льду.

«Мне кажется, что там всё очевидно: посмотрите видео в телеграм-канале комментатора КХЛ ТВ Владимира Гучека и вам сразу всё станет понятно. Защитник СКА Артём Сергеев споткнулся о собственную клюшку. Я нарушения правил в этом эпизоде не вижу», – сказал Вайсфельд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.