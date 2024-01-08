«Судьи в не очень хорошей ситуации». Вайсфельд оценил работу арбитров в сезоне КХЛ

Известный функционер и эксперт, а в прошлом хоккейный арбитр Леонид Вайсфельд оценил работу арбитров в сезоне КХЛ и заявил, что судьям усложняют работу последние неоднозначные изменения в правилах.

«Ошибки всегда были, есть и будут. По моему мнению, судьи сейчас находятся в не очень хорошей ситуации. Это связано с тем, что последние изменения в правилах допускают очень много противоречивых толкований. Рассуждаю с точки зрения судьи: необходимо минимизировать пограничные моменты. А современный подход в правилах подразумевает увеличение спорного толкования эпизодов. Это усложняет работу судей», – сказал Вайсфельд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Ранее Вайсфельд оценил спорный эпизод с победной шайбой в матче СКА — «Металлург» (1:2 ОТ).