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«Судьи в не очень хорошей ситуации». Вайсфельд оценил работу арбитров в сезоне КХЛ

«Судьи в не очень хорошей ситуации». Вайсфельд оценил работу арбитров в сезоне КХЛ
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Известный функционер и эксперт, а в прошлом хоккейный арбитр Леонид Вайсфельд оценил работу арбитров в сезоне КХЛ и заявил, что судьям усложняют работу последние неоднозначные изменения в правилах.

«Ошибки всегда были, есть и будут. По моему мнению, судьи сейчас находятся в не очень хорошей ситуации. Это связано с тем, что последние изменения в правилах допускают очень много противоречивых толкований. Рассуждаю с точки зрения судьи: необходимо минимизировать пограничные моменты. А современный подход в правилах подразумевает увеличение спорного толкования эпизодов. Это усложняет работу судей», – сказал Вайсфельд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Ранее Вайсфельд оценил спорный эпизод с победной шайбой в матче СКА — «Металлург» (1:2 ОТ).

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