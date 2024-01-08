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Кривокрасов рассказал, что стало ключевым в поражении «Сибири» от «Амура»

Кривокрасов рассказал, что стало ключевым в поражении «Сибири» от «Амура»
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Исполняющий обязанности главного тренера «Сибири» Сергей Кривокрасов оценил поражение в матче с «Амуром» (0:4) и отметил, что исход матча решила игра спецбригад. Хабаровские хоккеисты реализовали два своих большинства.

«Однозначно игра спецбригад стала сегодня ключевой. «Амур» забил два гола в формате «пять на четыре», поэтому исход матча таким и оказался. Мы не реализовали ни одной своей попытки. Все вот эти игры уровня плей-офф решает большинство и меньшинство.

Мы не шли на ворота, не лезли куда надо, там, где больно. Мы не искали счастья на пятаке. Игра была по бортам, да сил мы много потратили, но КПД ноль. Много ненужных сил потратили, «Амур» хорошо оборонялся, они сделали своё дело, очень плотно играли в своей зоне», — цитирует Кривокрасова пресс-служба хабаровского клуба.

«Амур» сократил отставание от «Сибири» до одного очка при игре в запасе. Заключительный матч в сезоне между командами состоится 2 февраля в Новосибирске.

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