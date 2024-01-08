Мартемьянов — о победе в матче с «Сибирью»: очень хорошо сыграли спецбригады

Главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов остался доволен игрой подопечных в матче с «Сибирью» (4:0) и отметил игру спецбригад и хорошую реализацию моментов хоккеистами хабаровской команды.

«Содержанием игры, в принципе, доволен. Парни сыграли во многих моментах по заданию. Очень хорошо сыграли спецбригады. Практически не дали сопернику создать голевых моментов, когда нас было меньше, и забили два гола в большинстве. Матч напряжённый, владели инициативой поочерёдно обе команды.

Реализация моментов у нас была выше, как результат – победа. Благодарен парням, бились за Игоря Бобкова, в прошлом матче он поймал за 40 бросков. Команда сегодня больше 20 бросков блокировала», — цитирует Мартемьянова пресс-служба клуба.

«Амур» сократил отставание от «Сибири» до одного очка при игре в запасе. Заключительный матч в сезоне между командами состоится 2 февраля в Новосибирске.