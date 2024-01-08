Билялетдинов: не могу сказать, что в «Ак Барсе» очень довольны Райли Барбером

Главный тренер казанского «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов оценил подписание 29-летнего американского нападающего Райли Барбера, пополнившего состав клуба из столицы Татарстана по ходу сезона.

«Насколько мы довольны подписанием Райли Барбера? Не могу сказать, что очень довольны. Есть вещи, которые нужно поправить, мы сказали ему о них, он работает, приводит себя в порядок», — приводит слова Билялетдинова пресс-служба «Ак Барса» на официальном сайте клуба.

Напомним, что Барбер стал игроком «Ак Барса» в результате обмена с казахстанским «Барысом», куда в обратном направлении проследовал защитник Кристиан Хенкель. В нынешнем сезоне Барбер принял участие в 12 матчах за «Ак Барс», в которых отметился 7 (3+4) результативными действиями при показателе полезности «+3».