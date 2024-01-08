«Наш ответ Хабибулину». Тренер «Сочи» Ромашко провёл тренировку в роли вратаря

В «Сочи» в шутку отреагировали на подписание нижегородским «Торпедо» контракта с 50-летним тренером вратарей Николаем Хабибулиным, выпустив на тренировку в роли игрока 43-летнего специалиста Олега Ромашко, также отвечающего за работу с голкиперами.

«Внимание, это не учебная тревога, а наш ответ Хабибулину. Олег Ромашко сегодня в роли вратаря на нашей тренировке», — гласит публикация «Сочи» в телеграм-канале клуба.

Видео доступно в телеграм-канале «Сочи».

Напомним, на протяжении профессиональной карьеры Ромашко выступал за ЦСКА, «Чатам Марунс» (Онтарио, Канада), «Гринзборо Дженералс» (Северная Каролина, США), «Химик» (Воскресенск), СКА (Санкт-Петербург), «Динамо» (Москва), «Капитан» (Ступино), «Крылья Советов» (Москва) и другие клубы.