Таварес – о контракте Нюландера: не было никаких сомнений, что он останется в «Торонто»

33-летний канадский нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Джон Таварес прокомментировал подписание нового контракта своим одноклубником Вильямом Нюландером.

«У меня не было никаких сомнений, что он останется в «Торонто». Для него это только начало пути.

Сможет ли он соответствовать своей игрой такому контракту? Я не встречал людей, более уверенных в себе, чем он. Я говорю это в хорошем смысле», — приводит слова Тавареса журналист Давид Альтер в социальной сети «Х» (ранее Twitter).

Напомним, Нюландер заключил восьмилетнее соглашение с «Торонто», которое вступит в силу с начала сезона-2024/2025. Согласно своему новому контракту Вильям будет зарабатывать $ 11,5 млн в год ($ 92 млн за весь контракт), что позволит ему войти в топ-5 самых высокооплачиваемых игроков НХЛ со следующего сезона.