Нюландер назвал победу в Кубке Стэнли с «Торонто» своей самой большой мечтой

27-летний шведский нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Вильям Нюландер после заключения нового длительного контракта с клубом назвал своей главной мечтой завоевание Кубка Стэнли в составе «кленовых листьев».

«Самая большая мечта? Помочь «Торонто» выбраться из кризиса и выиграть Кубок Стэнли», — приводит слова Нюландера журналист Sportsnet Люк Фокс в социальной сети «Х» (ранее Twitter).

Напомним, годовая зарплата Нюландера в «Торонто» составит $ 11,5 млн в год ($ 92 млн за весь контракт). В нынешнем сезоне Вильям принял участие в 37 матчах за «Торонто», в которых отметился 54 (21+33) результативными действиями при показателе полезности «+5». Всего в НХЛ швед провёл 558 встреч и набрал 484 (198+286) очка с коэффициентом полезности «+28».