Генменеджер «Торонто» не сумел ответить на вопрос о будущем в команде Ильи Самсонова

Генеральный менеджер «Торонто Мэйпл Лифс» Брэд Треливинг не сумел ответить на вопрос о будущем в команде 26-летнего российского вратаря Ильи Самсонова, прошедшего процедуру драфта отказов.

«У Самсонова позади хорошая неделя, решения и дальнейшие планы по нему будут определены позднее», — приводит слова Треливинга журналист The Hockey News Давид Альтер в социальной сети «Х» (ранее Twitter).

Отметим, что после того, как 1 января Самсонов был выставлен на драфт отказов, а затем и переведён в АХЛ, он не провёл ни одной игры за фарм-клуб «Торонто».

Илья заключил контракт с «Торонто» в июле 2023 года сроком на один год с зарплатой в $ 3,55 млн за сезон. Это его второй сезон в составе «Мэйпл Лифс», ранее он выступал за «Вашингтон Кэпиталз» с 2019 по 2022 год.