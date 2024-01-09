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«Исторический момент». Президент Федерации хоккея Украины — о встрече с руководством НХЛ

«Исторический момент». Президент Федерации хоккея Украины — о встрече с руководством НХЛ
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Президент Федерации хоккея Украины Георгий Зубко встретился с руководством Национальной хоккейной лиги.

«Исторический момент: встреча с руководством НХЛ. Провёл встречу с Гэри Беттмэном, комиссионером НХЛ, Биллом Дэйли, заместителем комиссионера НХЛ, а также с Грэмом Рустаном, владельцем The Hockey News.

Во время встречи рассказал о текущей ситуации и вызовах на Украине, а также о роли хоккея в восстановлении украинского общества. Поздравил Беттмэна с его рекордно длительным сроком в должности комиссионера НХЛ с 1993 года и вкладом в развитие мирового хоккея», — написал Зубко в своей социальной сети.

Фото: Соцсети Зубко

Ранее сообщалось, что Трое россиян вошли в список участников на Матч звёзд НХЛ. Ими стали нападающий «Тампа-Бэй» Никита Кучеров, голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин и нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов.

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