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«Анахайм» обменял Драйсдейла в «Филадельфию» на лучшего бомбардира МЧМ-2024

«Анахайм» обменял Драйсдейла в «Филадельфию» на лучшего бомбардира МЧМ-2024
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«Анахайм Дакс» официально объявил об обмене 21-летнего канадского защитника Джейми Драйсдейла в «Филадельфию Флайерз». «Дакс» получили права на 19-летнего американского нападающего Каттера Готье.

Отмечается, что «Филадельфия» также получила выбор во втором раунде драфта 2025 года.

По сведениям североамериканских инсайдеров, в ходе молодёжного чемпионата мира представители «Филадельфии» столкнулись с большими сложностями при попытках встретиться с Готье. Американский форвард не шёл на контакт с клубом, из чего во «Флайерз» сделали вывод, что он хочет там выступать

Куттер Готье был признан лучшим форвардом молодёжного чемпионата мира 2024 года. Игрок записал на свой счёт 12 очков (2+10). В финале МЧМ-2024 сборная США обыграла национальную команду Швеции со счётом 6:2.

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