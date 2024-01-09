Окулов прокомментировал победу ЦСКА в матче с «Куньлунем»

Нападающий московского ЦСКА Константин Окулов прокомментировал победу своей команды в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Куньлунем» (4:3).

«Самое главное, что выиграли. Забили хорошие голы. Хорошо играли два с половиной периода, но в конце сделали неправильные вещи. Это несолидно для нашей команды. Хорошо, что всё закончилось нашей победой. Нужно убрать эти ошибки и более качественно заканчивать игры.

Здесь без разницы, какой соперник. Мы сами показывали не самую хорошую игру. Хотя бывали игры, когда мы действовали здорово, но всё равно уступали. Впереди нас ждут интересные матчи, нужно настраиваться на каждую игру, себя настраивать, делать правильные вещи, и тогда результат придёт», — приводит слова Окулова официальный сайт ЦСКА.