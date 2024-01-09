Гол и передача Евгения Малкина помогли «Питтсбургу» обыграть «Филадельфию»

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Сегодня, 9 января, «Питтсбург Пингвинз» в гостях обыграл «Филадельфию Флайерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на арене «Уэллс Фарго-центр» завершилась со счётом 4:1 (2:1, 1:0, 1:0).

В составе «Питтсбурга» заброшенными шайбами отметились Рикард Ракелль, Эрик Карлссон, Чад Руведел и российский нападающий Евгений Малкин, который также отдал одну голевую передачу.

За «Филадельфию» единственным голом отметился Оуэн Типпетт.

После 39 матчей «Питтсбург» занимает 10-е место в Восточной конференции с 44 очками. «Филадельфия» расположилась на седьмой строчке, набрав 46 очков в 40 матчах.

Следующий матч «Питтсбург» проведёт с «Ванкувер Кэнакс», а «Филадельфия» сыграет с «Монреаль Канадиенс».

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