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Гол и передача Евгения Малкина помогли «Питтсбургу» обыграть «Филадельфию»

Гол и передача Евгения Малкина помогли «Питтсбургу» обыграть «Филадельфию»
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Сегодня, 9 января, «Питтсбург Пингвинз» в гостях обыграл «Филадельфию Флайерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на арене «Уэллс Фарго-центр» завершилась со счётом 4:1 (2:1, 1:0, 1:0).

В составе «Питтсбурга» заброшенными шайбами отметились Рикард Ракелль, Эрик Карлссон, Чад Руведел и российский нападающий Евгений Малкин, который также отдал одну голевую передачу.

За «Филадельфию» единственным голом отметился Оуэн Типпетт.

После 39 матчей «Питтсбург» занимает 10-е место в Восточной конференции с 44 очками. «Филадельфия» расположилась на седьмой строчке, набрав 46 очков в 40 матчах.

Следующий матч «Питтсбург» проведёт с «Ванкувер Кэнакс», а «Филадельфия» сыграет с «Монреаль Канадиенс».

НХЛ - регулярный чемпионат
09 января 2024, вторник. 03:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
1 : 4
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
0:1 Ракелль (Малкин, Гюнцель) – 00:45 (pp)     0:2 Карлссон (Харкинс, Картер) – 07:37     1:2 Типпетт (Замула, Фараби) – 14:55 (pp)     1:3 Руведел (Раст, Грейвз) – 28:07     1:4 Малкин (О'Коннор) – 44:29    

TSN для НХЛ: Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно здесь

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