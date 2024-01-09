Евгений Малкин повторил достижение в НХЛ Сидни Кросби и Анже Копитара

Сегодня, 9 января, «Питтсбург Пингвинз» в гостях обыграл «Филадельфия Флайерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на арене «Уэллс Фарго-центр» завершилась со счётом 4:1 (2:1, 1:0, 1:0).

В составе «Питтсбурга» заброшенными шайбами отметились Рикард Ракелль, Эрик Карлссон, Чад Руведел и российский нападающий Евгений Малкин, также ставший автором одной голевой передачи, которая стала для него 20-й в текущей регулярке.

37-летний Малкин в 18-м сезоне подряд достиг отметки в 20 результативных передач, благодаря чему повторил достижение в НХЛ Сидни Кросби и Анже Копитара. Среди действующих игроков НХЛ, помимо Малкина, только капитан «Питтсбурга» и капитан «Лос-Анджелес Кингз» также в 18 сезонах подряд достигали отметки в 20+ результативных передач.