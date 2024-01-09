Реализованный буллит Ничушкина принёс «Колорадо» домашнюю победу над «Бостоном»

В Денвере закончился матч регулярного сезона Национальной хоккейной лиги, в котором «Колорадо Эвеланш» принимал «Бостон Брюинз». Встреча закончилась победой хозяев по буллитам со счётом 4:3.
На 12-й минуте первого периода Брэд Маршан с передач Павла Захи и Давида Пастрняка открыл счёт в матче. На 17-й минуте периода Микко Рантанен с передач Натана Маккиннона и Кейла Макара восстановил равенство в счёте.
В начале второго периода Логан О'Коннор вывел хозяев вперёд. В середине периода Джон Бичер с передач Дэнтона Хайнена и Брэндона Карло сделал счёт 2:2. На 18-й минуте периода Сэм Малински с передачи Райана Джохансена вновь вывел «лавин» вперёд.
На шестой минуте третьей двадцатиминутки Брэд Маршан с передач Чарли Койла и Мэтта Грызлика в третий раз сделал счёт равным.
В серии буллитов Валерий Ничушкин принёс хозяевам победу во встрече.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
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