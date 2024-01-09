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Реализованный буллит Ничушкина принёс «Колорадо» домашнюю победу над «Бостоном»

Реализованный буллит Ничушкина принёс «Колорадо» домашнюю победу над «Бостоном»
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В Денвере закончился матч регулярного сезона Национальной хоккейной лиги, в котором «Колорадо Эвеланш» принимал «Бостон Брюинз». Встреча закончилась победой хозяев по буллитам со счётом 4:3.

На 12-й минуте первого периода Брэд Маршан с передач Павла Захи и Давида Пастрняка открыл счёт в матче. На 17-й минуте периода Микко Рантанен с передач Натана Маккиннона и Кейла Макара восстановил равенство в счёте.

В начале второго периода Логан О'Коннор вывел хозяев вперёд. В середине периода Джон Бичер с передач Дэнтона Хайнена и Брэндона Карло сделал счёт 2:2. На 18-й минуте периода Сэм Малински с передачи Райана Джохансена вновь вывел «лавин» вперёд.

На шестой минуте третьей двадцатиминутки Брэд Маршан с передач Чарли Койла и Мэтта Грызлика в третий раз сделал счёт равным.

В серии буллитов Валерий Ничушкин принёс хозяевам победу во встрече.

НХЛ - регулярный чемпионат
09 января 2024, вторник. 05:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
4 : 3
Б
Бостон Брюинз
Бостон
0:1 Маршан (Заха, Пастрняк) – 11:21 (pp)     1:1 Рантанен (Маккиннон, Макар) – 16:13 (pp)     2:1 О'Коннор – 22:23     2:2 Бичер (Хайнен, Карло) – 30:05     3:2 Малински (Джохансен) – 37:56     3:3 Маршан (Койл, Грызлик) – 45:46     4:3 Ничушкин – 65:00    

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

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