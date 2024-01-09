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Панарин провёл 19-ю игру с 2+ очками в сезоне, только у двух игроков таких матчей больше

Панарин провёл 19-ю игру с 2+ очками в сезоне, только у двух игроков таких матчей больше
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В Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» проходил очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Ванкувер Кэнакс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 6:3.

В составе хозяев 2 (1+1) результативными действиями отметился российский нападающий Артемий Панарин. Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги форвард провёл свою 19-ю игру с 2 и более очками в нынешнем сезоне. Только у двух игроков таких матчей в текущем сезоне больше: Натана Маккиннона (21) и Никиты Кучерова (20).

Панарин набрал 718 (242+476) очков в 629 матчах за карьеру в НХЛ, благодаря чему вплотную подобрался к Алексею Жамнову (719 баллов в 807 встречах) в зачёте лучших российских бомбардиров в истории североамериканской лиги.

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