Малкин из штрафного бокса указал игроку «Филадельфии» на счёт матча

Сегодня, 9 января, «Питтсбург Пингвинз» в гостях обыграл «Филадельфию Флайерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на арене «Уэллс Фарго-центр» завершилась со счётом 4:1 (2:1, 1:0, 1:0).

Находясь в штрафном боксе после боксёрского удара по лицу игрока «Филадельфии» Скотта Лотона российский форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин указал хоккеисту соперников на счёт матча.

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По ходу сегодняшнего матча Евгений Малкин записал в свой актив гол и результативную передачу. Всего в нынешнем сезоне форвард сыграл 39 встреч, в которых забросил 15 шайб и отдал 20 результативных передач, набрав в общей сложности 35 очков.

После 39 матчей «Питтсбург» занимает 10-е место в Восточной конференции с 44 очками.