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Главный тренер «Питтсбурга» оценил игру Малкина в последних матчах

Главный тренер «Питтсбурга» оценил игру Малкина в последних матчах
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Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан высказался об игре российского нападающего Евгения Малкина в последних матчах.

«Я думаю, он играет с усердием. Он стал лучше справляться с некоторыми тонкостями или мелкими деталями в своей игре, например, останавливаться с шайбой, Малкин теперь не играет так много в постоянном движении. „Джено“ — парень, который любит играть в движении, но бывают моменты, когда приходится останавливаться с шайбой. Я думаю, что он становится гораздо лучше, просто обращая внимание на подобные моменты», — приводит слова Салливана официальный сайт НХЛ.

Всего в нынешнем сезоне форвард сыграл 39 встреч, в которых забросил 15 шайб и отдал 20 результативных передач, набрав в общей сложности 35 очков.

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