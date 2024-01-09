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«Это слишком для наших вратарей». Тренер «Рейнджерс» — о 3:6 от «Ванкувера»

«Это слишком для наших вратарей». Тренер «Рейнджерс» — о 3:6 от «Ванкувера»
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Главный тренер «Рейнджерс» Питер Лавиолетт подвёл итог проигранного домашнего матча с «Ванкувер Кэнакс».

«Мы допустили ментальные ошибки. Мы допускали ошибки при смене звеньев, мы допускали потери. Я не чувствую, что мы были в ударе, но ошибки, которые команда допустила, были серьёзными, я имею в виду, они были действительно серьёзными. Это слишком для наших вратарей. Мы должны быть лучше», — приводит слова Лавиолетта официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Напомним, в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» проходил очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Ванкувер Кэнакс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 6:3.

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