Российский голкипер «Колорадо» Георгиев сломал клюшку после пропущенной шайбы

В Денвере закончился матч регулярного сезона Национальной хоккейной лиги, в котором «Колорадо Эвеланш» принимал «Бостон Брюинз». Встреча закончилась победой хозяев по буллитам со счётом 4:3.

Российский вратарь «лавин» Александр Георгиев после второй пропущенной шайбы от Джона Бичера сломал клюшку об лёд.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Георгиев в этом матче отразил 23 из 27 бросков и не пропустил в серии буллитов. Эта победа стала для Александра 22-й в 34 играх сезона, он лидер по этому показателю среди всех вратарей Национальной хоккейной лиги.

В следующем матче «Колорадо Эвеланш» примет на своей площадке «Вегас Голден Найтс» 11 января.