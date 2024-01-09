«Мне не всё равно, я хочу побеждать». Вратарь «Колорадо» Георгиев о своих эмоциях в матчах

Российский вратарь «Колорадо Эвеланш» Александр Георгиев высказался о своих эмоциях в матчах. Напомним, в последней игре с «Бостон Брюинз» голкипер сломал свою клюшку после пропущенной шайбы.

«Сломанная клюшка – это эмоции? Я стараюсь быть лучше в этом плане, делать сейвы. Выплеснул эмоции и после этого переключился, продолжал играть. Мне не всё равно, я хочу побеждать, хорошо играть. Стараюсь быть лучше, так сильно не показывать эмоции», — приводит слова Георгиева издание DNVR Avalanche на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter).

Напомним, в Денвере закончился матч регулярного сезона Национальной хоккейной лиги, в котором «Колорадо Эвеланш» принимал «Бостон Брюинз». Встреча закончилась победой хозяев по буллитам со счётом 4:3.