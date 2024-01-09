Владислав Третьяк высказался об игре российских вратарей в НХЛ

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк оценил успехи российских голкиперов по ходу нынешнего сезона Национальной хоккейной лиги.

«Более стабильно Бобровский играет. Андрей Василевский только после травмы набирает форму — один матч хорошо сыграет, другой похуже, как и [Игорь] Шестёркин. Георгиев мне тоже очень нравится, как он стабильно играет. Георгиев и Бобровский показывают на сегодняшний день стабильный, хороший хоккей», — приводит слова Третьяка ТАСС.

Напомним, в сегодняшнем матче вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин в матче с «Ванкувер Кэнакс» (3:6) пропустил пять шайб. Голкипер «Колорадо Эвеланш» Александр Георгиев с командой одержал победу по буллитам над «Бостон Брюинз» со счётом 4:3, и в очередной раз сломал свою клюшку после пропущенной шайбы в игре.