Гашек обратился к российским хоккеистам и чиновникам

Известный в прошлом чешский вратарь Доминик Гашек обратился к хоккеистам и чиновникам и рассказал, когда спортсмены из России смогут вернуться к международным соревнованиям. Эти слова стали ответом на заявления Бориса Михайлова и Владислава Третьяка о низком уровне МЧМ-2024 без сборной России.

«Обращаюсь к российским хоккеистам и чиновникам: ни один представитель РФ не может участвовать в международных соревнованиях вне зависимости от своих политических взглядов. Главным критерием допуска российских спортсменов является завершение СВО», — написал Гашек на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter).

Ранее Доминик Гашек оценил бронзовые медали сборной Чехии на молодёжном чемпионате мира — 2024 в яркой игре с национальной командой Финляндии (8:5).