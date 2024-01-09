Юрий Карандин: в НХЛ главные звёзды — игроки, в КХЛ — судьи

Экс-глава региона «Сибирь — Дальний Восток», легендарный советский арбитр Юрий Карандин высказался о низком уровне судейства в Континентальной хоккейной лиге и сравнил работу арбитров с Национальной хоккейной лигой.

«Первая причина — теряем школу. Уже говорил о том, что наши арбитры — жертвы ЕГЭ, только хоккейного. Не понимают дух игры, да и сами правила знают не идеально. Вторая причина — методическая. Очень много искусственных поправок в правила, фантазий людей, далёких от хоккея и судейства. Одни правила — для КХЛ, вторые — для МХЛ, третьи — для детского хоккея. В этой эквилибристике сами арбитры уже запутались.

Иногда смотрю НХЛ — там совсем другая судейская школа. Арбитров практически не видно, главные герои — хоккеисты. Да, есть ошибки, но их мало. А у нас в КХЛ весь сезон самые яркие звёзды — судьи. И не случайно, что самая популярная программа на ТВ — о судействе», — сказал Карандин в интервью Russia-Hockey.ru.

Напомним, последний судейский скандал произошёл в овертайме матча СКА — «Металлург» (1:2 ОТ), перед заброшенной шайбой Игоря Гераськина. Голу предшествовал контакт Гераськина с защитником СКА Артёмом Сергеевым, вследствие которого игрок обороны санкт-петербургского клуба оказался на льду. Судьи удаления не дали, и подопечные Андрея Разина победили во встрече.

Позже представители совета ветеранов санкт-петербургского СКА обратились к президенту Российской Федерации Владимиру Путину в связи с судейством в КХЛ.