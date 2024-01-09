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В Екатеринбурге хоккеист умер после операции на ключице

В Екатеринбурге хоккеист умер после операции на ключице
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В Екатеринбурге 38-летний хоккеист Дмитрий Горбунов умер после плановой операции на ключице, сообщает E1.RU. В больнице ему доставали металлическую пластину, которая была установлена из-за перелома. Во время этой операции у мужчины остановилось сердце. Врачи смогли вернуть его к жизни, но не привести в сознание: спортсмен больше двух недель провёл в коме и умер. Сообщается, что Дмитрий играл в любительской лиге Екатеринбурга.

Прямой причиной гибели молодого человека стал сепсис, вызванный бактериями. Что стало причиной остановки сердца, до сих пор неизвестно. В результатах вскрытия информации об этом нет.

В управлении Следственного комитета по Свердловской области возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей» (ч. 2 ст. 109 УК РФ).

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