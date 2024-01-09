Канадский нападающий СКА Лайпсик получил российское гражданство

Канадский нападающий СКА Брендан Лайпсик получил российское гражданство, сообщается на официальном портале правовой информации Российской Федерации. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Напомним, о желании Лайпсика получить российское гражданство стало известно в июле 2023 года. В нынешнем сезоне 29-летний форвард сыграл 14 матчей, в которых забросил две шайбы и отдал две результативные передачи.

Прошлый сезон Лайпсик провёл в «Металлурге», где за 65 матчей регулярного чемпионата набрал 44 (11+33) очка. В плей-офф на счету форварда 11 (2+9) очков в 11 матчах. Всего в КХЛ 29-летний канадский нападающий провёл 218 матчей, в которых набрал 146 очков — забросил 56 шайб и отдал 90 результативных передач.