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Канадский нападающий СКА Лайпсик получил российское гражданство

Канадский нападающий СКА Лайпсик получил российское гражданство
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Канадский нападающий СКА Брендан Лайпсик получил российское гражданство, сообщается на официальном портале правовой информации Российской Федерации. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Напомним, о желании Лайпсика получить российское гражданство стало известно в июле 2023 года. В нынешнем сезоне 29-летний форвард сыграл 14 матчей, в которых забросил две шайбы и отдал две результативные передачи.

Прошлый сезон Лайпсик провёл в «Металлурге», где за 65 матчей регулярного чемпионата набрал 44 (11+33) очка. В плей-офф на счету форварда 11 (2+9) очков в 11 матчах. Всего в КХЛ 29-летний канадский нападающий провёл 218 матчей, в которых набрал 146 очков — забросил 56 шайб и отдал 90 результативных передач.

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