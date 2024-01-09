Агент канадца Лайпсика отреагировал на выдачу хоккеисту российского гражданства

Агент Алёша Пилко, представляющий интересы нападающего СКА Брендана Лайпсика прокомментировал получение хоккеистом российского гражданства.

«Конечно, мы с Бренданом рады этому решению. Брендан давно играет в России, ему здесь всё нравится. Хочется поблагодарить всю организацию СКА и президента России Владимира Путина за оказанное доверие и выдачу Лайпсику российского гражданства», — сказал Пилко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Напомним, о желании Лайпсика получить российское гражданство стало известно в июле 2023 года. В нынешнем сезоне 29-летний форвард сыграл 14 матчей, в которых забросил две шайбы и отдал две результативные передачи. Всего в КХЛ 29-летний канадский нападающий провёл 218 матчей, в которых набрал 146 очков — забросил 56 шайб и отдал 90 результативных передач.