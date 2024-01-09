Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Ягр прокомментировал расторжение контракта «Кладно» с Гудачеком из-за его игры в КХЛ

Ягр прокомментировал расторжение контракта «Кладно» с Гудачеком из-за его игры в КХЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Владелец ХК «Кладно» легендарный чешский нападающий Яромир Ягр прокомментировал расторжение контракта клуба с вратарём Юлиусом Гудачеком из-за его игры в КХЛ.

«Мы сделали официальное заявление, и я думаю, что нет необходимости в нём что-либо менять, дополнять или урезать. Мы достаточно всё объяснили», — приводит слова Ягра телеканал ČT Sport.

Однако позже Ягр написал на своей странице в социальной сети на православное Рождество: «Не судите, да не судимы будете».

Напомним, «Кладно» расторг контракт со словацким голкипером Юлиусом Гудачеком на следующий день после подписания из-за реакции фанатов клуба. Последние шесть сезонов голкипер провёл в КХЛ, где играл за «Северсталь», «Спартак», рижское «Динамо» и «Барыс». Гудачек — серебряный призёр чемпионата мира в составе сборной Словакии.

Материалы по теме
«Кладно» расторг контракт с Юлиусом Гудачеком из-за его игры в КХЛ
«Я бы точно не поехал из-за ситуации на Украине». Капитан «Кладно» — о возвращении в КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android