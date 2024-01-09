РУСАДА — о деле «Толпара»: ввиду появления новых доказательств слушания были перенесены

Дисциплинарный антидопинговый комитет Российского антидопингового агентства (РУСАДА) перенёс слушания о допинговом деле хоккеистов «Толпара».

«Первое заседание Дисциплинарного антидопингового комитета РУСАДА по делам хоккеистов „Толпара“ состоялось в декабре 2023 года. Ввиду появления новых доказательств комитетом было принято решение о переносе слушаний», — приводит заявление пресс-службы РУСАДА ТАСС.

Напомним, 25 августа семь хоккеистов уфимского «Толпара» обвинили своего тренера по физподготовке Игоря Загретдинова в том, что он заставлял их принимать допинг. Ранее игроки попались на допинге в феврале-апреле 2023 года. По информации источника, спортсмены заявили, что подозрительные БАДы и уколы им назначал тренер по физподготовке. По их словам, они пытались сопротивляться, но тренер угрожал им жалобами директору команды и проблемами с карьерой.