Арбитр КХЛ: «ради справедливости» подсуживать команде нельзя

Арбитр Юрий Оскирко рассказал о судейских ошибках в матчах Континентальной хоккейной лиги.

«Допущенную ошибку уже не исправить. Судья не может принять решение в пользу потерпевшей команды в следующем спорном эпизоде. Если момент заигран — всё, ты его забываешь и работаешь дальше.

Нельзя «ради справедливости» подсуживать команде, если до этого пропустил фол против неё. Уже потом, после игры или в перерыве, можно посмотреть видеоповтор эпизода, обсудить его с коллегами, проанализировать ситуацию. И сделать выводы: например, если бы я находился в другой позиции или был ближе к игрокам, мог бы это увидеть», — цитирует Оскирко издание «Тинькофф Журнал».

Напомним, последний судейский скандал произошёл в овертайме матча СКА — «Металлург» (1:2 ОТ), перед заброшенной шайбой Игоря Гераськина. Голу предшествовал контакт Гераськина с защитником СКА Артёмом Сергеевым, вследствие которого игрок обороны санкт-петербургского клуба оказался на льду. Судьи удаления не дали, и подопечные Андрея Разина победили во встрече.

Позже представители совета ветеранов санкт-петербургского СКА обратились к президенту Российской Федерации Владимиру Путину в связи с судейством в КХЛ.