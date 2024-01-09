Генменеджер «Анахайма» рассказал о переходе Готье, который отказался играть за «Флайерз»

Генеральный менеджер «Анахайм Дакс» Пэт Вербик высказался о переходе 19-летнего американского нападающего Каттера Готье в результате обмена с «Филадельфией Флайерз».

«Готье был очень рад и заинтересован, когда я разговаривал с ним, и это меня очень обрадовало. В пуле наших проспектов такого игрока нет. Очевидно, что он обладает талантом уровня топ-6 форвардов команды. Он одарён в плане катания, у него уже элитный бросок уровня НХЛ, он бомбардир, любит бросать по воротам», — цитирует Вербика TSN.

Напомним, по сведениям североамериканских инсайдеров, в ходе молодёжного чемпионата мира представители «Филадельфии» столкнулись с большими сложностями при попытках встретиться с Готье. Американский форвард не шёл на контакт с клубом, из чего во «Флайерз» сделали вывод, что он не хочет там выступать.

В итоге «Анахайм Дакс» официально объявил об обмене 21-летнего канадского защитника Джейми Драйсдейла в «Филадельфию Флайерз» на Каттера Готье.