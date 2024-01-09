Игрок «Лады» Космачук выведен из списка травмированных, где находился с ноября 2023 года

Канадский нападающий «Лады» Скотт Космачук выведен из списка травмированных, сообщает пресс-служба тольяттинского клуба. Игрок не играл с начала ноября 2023 года.

В нынешнем сезоне 29-летний форвард сыграл 27 матчей, в которых забросил восемь шайб и отдал 10 результативных передач, набрав в общей сложности 18 очков.

29-летний форвард в 2012 году был выбран клубом «Виннипег Джетс» в третьем раунде драфта НХЛ под общим номером 70 и в сезоне-2015/2016 провёл восемь матчей в Национальной хоккейной лиге.

Подопечные Олега Браташа в текущем сезоне провели 49 матчей, в которых одержали 24 победы при 25 поражениях. С 58 очками тольяттинский клуб занимает пятую строчку в турнирной таблице Восточной конференции. В следующей игре «Лада» сыграет дома с «Автомобилистом» 9 января.