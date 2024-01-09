Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Филатов: если «Рейнджерс» точечно усилятся, то всё будет прекрасно

Филатов: если «Рейнджерс» точечно усилятся, то всё будет прекрасно
Аудио-версия:
Комментарии

Известный в прошлом нападающий Никита Филатов поделился ожиданиями от второй части сезона в исполнении «Нью-Йорк Рейнджерс».

«Состав у „Нью-Йорк Рейнджерс“ вполне позволяет хорошо выступить в плей-офф. Если команда точечно усилится, то всё будет прекрасно. У неё есть отличная вратарская бригада, Крайдер, Зибанеджад. Всё великолепно. Да, „Рейнджерс“ сейчас идут на втором месте в Восточной конференции. Но ведь это не новость, что в НХЛ могут „высадить“ первую команду из первого же раунда», — приводит слова Филатова «РБ Спорт».

Напомним, сегодня, 9 января, в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» проходил очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Ванкувер Кэнакс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 6:3.

«Синерубашечники» после 39 встреч набрали 54 очка и занимают второе место в турнирной таблице Восточной конференции.

Материалы по теме
Артемий Панарин превзошёл Игоря Ларионова по голевым передачам за карьеру в НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android