Филатов: если «Рейнджерс» точечно усилятся, то всё будет прекрасно

Известный в прошлом нападающий Никита Филатов поделился ожиданиями от второй части сезона в исполнении «Нью-Йорк Рейнджерс».

«Состав у „Нью-Йорк Рейнджерс“ вполне позволяет хорошо выступить в плей-офф. Если команда точечно усилится, то всё будет прекрасно. У неё есть отличная вратарская бригада, Крайдер, Зибанеджад. Всё великолепно. Да, „Рейнджерс“ сейчас идут на втором месте в Восточной конференции. Но ведь это не новость, что в НХЛ могут „высадить“ первую команду из первого же раунда», — приводит слова Филатова «РБ Спорт».

Напомним, сегодня, 9 января, в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» проходил очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Ванкувер Кэнакс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 6:3.

«Синерубашечники» после 39 встреч набрали 54 очка и занимают второе место в турнирной таблице Восточной конференции.